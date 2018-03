Lieke van Lexmond vindt gezin met twee kinderen compleet

"Bas en ik twijfelden nog wel even, maar we hebben er nu definitief een streep onder gezet", vertelt de actrice en presentatrice aan Story. "Het is leuk om Vik en Zef sámen te zien opgroeien."

De 36-jarige Van Lexmond omschrijft de afgelopen jaren als een 'rollercoaster'. "Verliefd geworden, getrouwd, twee kinderen gekregen. Sommige mensen hebben daar het dubbele aantal jaren voor nodig."

De actrice wil het de komende jaren dan ook rustiger aan doen en alleen maar 'ja' zeggen tegen dingen waar ze gelukkig van wordt. "Dat is uiteraard mijn werk, maar mijn gezin is het allerbelangrijkste. Dit jaar zijn Bas en ik vijf jaar samen. Ons eerste lustrum. Dat gaan we zeker vieren. Hoe of wat weet ik nog niet. Bas is een man van verrassingen. Dus wie weet wat mij te wachten staat."