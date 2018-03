Sylvie Meis verbiedt telefoons op verjaardagsfeest

De pers is niet welkom en Meis wil niet dat er wordt gefilmd, vertelt ze aan Beau Monde. "What happens at the party, stays at the party."

Meis viert 13 april haar veertigste verjaardag met goede vrienden en naaste familie. "In totaal komt er zo'n zestig à zeventig man. Dus nog redelijk intiem."

Aangezien de presentatrice gek is op de jaren tachtig, geeft ze een discofeestje waarbij hits uit die tijd worden gedraaid. "De dresscode is eighties glam. Danie (Bles) is al maanden in de weer om voor mij de perfect dress te vinden. Het wordt echt te gek."