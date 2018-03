Vriendin André Hazes broedde al maanden op hereniging met Rachel

Westenberg wilde de zoon die ze heeft met de zanger niet laten opgroeien met een familieruzie, vertelt ze in Beau Monde. "Ik had bedacht dat er maar één oplossing was en dat was dat ik mezelf opzij moest zetten voor mijn kind. Dat was zwaar, kan ik je vertellen."

De 40-jarige Westenberg was naar eigen zeggen zo gekwetst dat ze dacht nooit meer contact te willen. "Maar ik voelde bij André de laatste anderhalf jaar een soort boosheid waarvan ik niet wist waar die vandaan kwam. Hij reageerde boos naar alles. Naar de honden, naar mij, naar mensen in het verkeer. Ik dacht dat de ruzie met zijn moeder hem dwars zat."

Toen haar vriend in het buitenland was, nam Westenberg contact op met Rachel en haar zus en zwager, waarna Rachel haar excuses aanbood. "Rachel is heel blij: ze heeft haar zoon terug en heeft eindelijk haar kleinzoon gezien. En André is ook happy. We spreken regelmatig af en doen dan wat leuks."