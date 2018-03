Estelle Cruijff is wijzer door 'alle ellende'

In gesprek met Veronica Magazine gaat de fotografe niet verder in op de "ellende", maar ze stelt wel dat ze nu weet dat niets vanzelfsprekend is. "Als je jong bent, weet je nog niet zo veel. Ik zeg altijd: op school krijg je eerst les en dan je toets. In het leven krijg je eerst je toets en dan je les. Als je iets nog nooit hebt meegemaakt, weet je niet hoe het voelt."

De afgelopen jaren scheidde Cruijff van Ruud Gullit, trok hun zoon Maxim bij zijn vader in en werd ze naar eigen zeggen overal gevolgd door de pers. "Ik kon natuurlijk gewoon overal naartoe, maar ik was toch nergens vrij", aldus Cruijff in een eerder gesprek met LINDA.

De fotografe, die haar passie voor het vak ontdekte door haar deelname aan Het perfecte plaatje, vindt zichzelf een sterke vrouw. Een exact moment dat het gevoel kwam dat er licht aan het eind van de tunnel was, kan ze niet benoemen. "Dat kwam met vlagen, maar het zit nu eigenlijk al wel een tijdje goed. Het gaat allemaal met babystapjes. Niet dat je meteen de jackpot hebt binnengehaald en denkt: alles is nu beter!"