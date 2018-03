Heidi Klum (44) zoenend gezien met Tokio Hotel-gitarist Tom Kaulitz (28)

Het model zou middenin opnames van America's Got Talent zitten toen Kaulitz langskwam. Daily Mail heeft foto's van het stel tijdens een pauze van Klum.

Het gerucht dat de twee een relatie hebben gaat al langer. Met het zoenen in het openbaar lijkt het stel hun relatie te bevestigen. Enkele weken geleden zei Klum nog in gesprek met Ellen DeGeneres dat ze nu vrijgezel is en genoot van haar vrijheid.

Klum bevestigde in september 2017 dat haar relatie met Vito Schnabel (31) na drie jaar voorbij was. Daarvoor was ze ruim negen jaar getrouwd met zanger Seal, met wie ze vier kinderen kreeg.