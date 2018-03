Caro Emerald wil naam kinderen zo lang mogelijk geheimhouden

"Nu kom je niet verder dan op Google intikken: Kind van Caro. Dus voorlopig is er in elk geval nog geen online profiel. Dat gaat natuurlijk heus nog wel een keer gebeuren, ik ben niet naïef. Maar ik ga niet uit vrije wil hun namen aan de grote klok hangen", aldus Emerald in gesprek met De Telegraaf.

De hoop van de zangeres is dat haar nu 4-jarige dochter en haar dochter van nog geen jaar oud uiteindelijk zelf kunnen beslissen of hun namen in de publiciteit komen. "Want zij hebben uiteindelijk niet gekozen voor dit leven en ík wel, dus ik probeer dat op een zo normaal mogelijke manier te laten verlopen."

Emerald zegt niet de enige te zijn die de namen geheimhoudt. "Blake Lively heeft de namen van haar kinderen ook zo lang mogelijk uit de publiciteit gehouden. Adele heeft het ook geprobeerd, maar kon het op een gegeven moment niet meer achterhouden. Ze heeft er echter niet voor gekozen om het zelf bekend te maken."

De zangeres weet dat er verhalen rondgaan dat haar dochter bij hun achternaam worden aangesproken. "Dat zou wat zijn, zeg. Ik zou echt niet weten hoe ik dat voor elkaar zou krijgen. De bedoeling is nou juist dat er een bepaalde normaliteit is. Ik heb natuurlijk een wat ander leven dan de meeste moeders, maar ik probeer daar zo relaxed mogelijk in te zijn. Ik denk altijd: 'Doutzen Kroes doet het ook, dus dan kan ik het ook'."