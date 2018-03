'Vader van Britney Spears wil wettelijk gezag over zangeres stopzetten'

Volgens een bron van Us Weekly is Jamie Spears in gesprek met de artsen van de 36-jarige zangeres om het een en ander in gang te zetten.

Britney Spears kwam in 2009 onder toezicht van haar vader te staan, na een mentale inzinking waarbij ze onder meer haar hoofd kaal schoor.

Sindsdien mag ze geen grote persoonlijke en financiële beslissingen meer nemen zonder toestemming van haar vader. Nu het al jaren goed gaat met de inmiddels 36-jarige zangeres, zou Jamie Spears het tijd vinden de teugels te laten vieren.

Volgens de insider die met Us Weekly sprak, is de verwachte planning dat Spears na haar huidige wereldtournee officieel onder het gezag van haar vader uitkomt. De zangeres beëindigt haar Piece Of Me-tour op 1 september in Engeland.