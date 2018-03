Jörgen Raymann krijgt zakgeld van vrouw

"Ik krijg zakgeld", vertelt hij in gesprek met Het Financieele Dagblad. In totaal had Raymann ongeveer 600.000 euro aan schulden, die hij kreeg na zijn ontslag bij de NPO in 2016.

Zijn vrouw hielp hem ook om weer aan het werk te komen. "Toen niemand iets zag in de tv-formats die ik aandroeg, zei ik tegen mijn vrouw Sheila dat ik misschien maar iets met radio moest gaan doen. Dat medium was een oude liefde van me. De dag erop werd ik gevraagd om het BNR-programma Ask me Anything te presenteren. Fantastisch, het past precies bij me."

Hij leert elke dag bij door het programma, aldus de 51-jarige presentator. "Ik ga elke avond slimmer naar bed dan ik die ochtend ben opgestaan."

Grotere macht

Raymann denkt dat er "een grotere macht" is die hem bij dit soort positieve levensontwikkelingen helpt.

"Ik slinger mijn wensen het universum in en vertrouw erop dat het goed komt. Maar dan moeten die wensen wel realistisch zijn. Als je honderd miljoen wenst, doet het universum er langer over om die wens te vervullen."