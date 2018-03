Weer gezinsuitbreiding voor acteur Stanley Tucci

Blunt verscheen zichtbaar zwanger in New York op de rode loper van Tucci's film Final Portrait, schrijft USA Today. Blunt is de zus van de actrice Emily Blunt, met wie Tucci te zien was in The Devil Wears Prada.

De 57-jarige Tucci trouwde in 2012 met Blunt. De twee hebben al een zoontje van 3, genaamd Matteo. Verder heeft de Hunger Games-acteur drie kinderen met zijn in 2009 overleden vrouw Kate.

Tucci's film Final Portrait gaat over de totstandkoming van het laatste werk van de beeldend kunstenaar Alberto Giacometti, vertolkt door de Australische acteur Geoffrey Rush. De film ging eind vorig jaar al in Nederland in première, in het Kröller-Müller Museum in Otterlo.