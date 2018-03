Roddeloverzicht: Giel huurt stripper in en Sylvie drilt haar 'schoonouders'

Een vrijgezellenfeestje, een verjaardagspartijtje, een avondje uit: allemaal prima momenten om eens te kijken naar iemand die voor geld zijn of haar kleding uittrekt. Een spannend muziekje, een fijn kostuum en uiteindelijk slechts een string die overblijft: een stripper kan zorgen voor een hele leuke middag of avond.

Er zullen voldoende fans van schaarsgeklede dames en heren rondlopen, maar voor alles is een moment en deze week ontdekten we opnieuw dat sommige radiomakers het maar wat moeilijk vinden om in te schatten wanneer het wél een goed idee is een stripper in te huren en wanneer niet.

Werd in november Maan de Steenwinkel al 'verrast' met iemand die 'voor de grap' zijn kleding uittrok, was het nu de beurt aan Tim Knol. En natuurlijk: het was een kwestie van tijd voor Giel Beelen weer een trucje zou uithalen, maar Tim had dit toch niet verwacht.

De zanger liet zich in december zeer kritisch uit over de actie van Frank Dane, die Maan aan het huilen maakte. Giel nodigde Tim uit een liedje bij hem te komen zingen en het toch nog eens te hebben over de hele situatie. "Je mag blij zijn dat je hier nu staat", aldus Giel, die vond dat Tim wel erg overdreven had gereageerd op het incident. Volgens de radiodj halen Frank en Maan regelmatig grappen met elkaar uit en was dit gewoon een mislukte grap.

Ondanks dat de twee heren het niet met elkaar eens zijn over de situatie, wilde Tim wel bij Giel zingen. Net toen hij begon aan een nummer van Neil Young, kwam een dame in politiekostuum binnen. Tim had het meteen door: Giel probeerde een vergelijkbare grap met hem uit te halen als bij Maan was uitgehaald.

Tim werd woedend en liep met gitaar en al de deur uit. Zijn bandleden, net zo verrast door de schaarsgeklede dame, liet hij in zijn woede achter. Giel er achteraan "het is toch een geintje", maar Tim was duidelijk: hij is "te oud" voor deze onzin.

's Avonds zat Giel overal: welnee, het was een grapje en echt, alles is alweer bijgelegd. Radio Veronica ook in reactie: nee, alles is weer goed tussen Tim en Giel. Niet dus. Tim is nog steeds kwaad, zo verzekerde hij ons vrijdag op Twitter. "Laat ik het zo zeggen: mij hoeft 'ie niet meer te bellen."

Liefde

Ieder sprookje verloopt ongeveer hetzelfde: mevrouw ontmoet meneer, mevrouw en meneer worden verliefd, mevrouw en meneer gaan trouwen, mevrouw en meneer krijgen kinderen en mevrouw en meneer leven nog lang en gelukkig. Natuurlijk gaat het in het echte leven niet zo: er zijn varianten met een mevrouw en een mevrouw, varianten waar de mensen gaan scheiden, varianten waar de kinderen eerst komen en waar nooit een huwelijk komt. En laten we eerlijk zijn: ook dat lang en gelukkig is niet voor iedereen weggelegd.

We gunnen bekende Nederlanders alles: de bladen, sociale media en televisieprogramma's staan er vol van als ze een nieuwe relatie krijgen, een baby krijgen of in het huwelijksbootje stappen. We zijn zo gewend geraakt alles te weten van de relaties van de BN'ers, dat het uitblijven van updates over de relatie toch al gauw leidt tot de conclusie dat de relatie dan wel voorbij moet zijn.

Van Carice van Houten zijn we inmiddels toch wel gewend regelmatig een update te ontvangen over haar leven, als het niet via de bladen is, dan wel via een boek met Halina Reijn of sociale media. Tot de eerste geruchten over een relatie met Guy Pearce.

Carice is niet meer dezelfde sinds ze een relatie heeft met de Australische acteur. De updates op sociale media bestaan voor een groot deel uit foto's van outfits voor zoon Monte en hier en daar een selfie. De persoonlijke interviews blijven uit en dus is het slechts raden naar hoe gelukkig Carice nu is.

En in een tijdperk waar we alles delen op sociale media, en iedereen er zo gelukkig mogelijk uit moet zien, is het toch een beetje maf als de foto's van een intens blij koppel uitblijven. Was het dan klaar tussen Guy en Carice?

Gelukkig. Nee. Deze week kregen we geruststellend nieuws: de actrice verscheen met haar partner bij de premiére van Alex Klaassens Showponies. Toch samen! Toch gelukkig! Wat een opluchting.

Drillen

Cameramannen in de bosjes, in het water en in de bomen. Praatjes met buren, vergeten familieleden en basisschooldocenten: voor een nieuwtje gaan journalisten heel ver. Als blad, televisieprogramma of online medium wil je toch graag de eerste zijn die kan melden wat het nieuws is en daar moet je wat voor over hebben.

Beroemdheden weten daar meestal prima mee om te gaan: ze hebben beveiligers, de familie weet precies met wie ze wel en niet kunnen praten en iedereen die ook maar iets te maken heeft met de acteur/presentatrice/zanger weet wat de grenzen zijn. Maar als er dan iets verandert in de thuissituatie, is het van essentieel belang dat de nieuwe aanwinst meteen wordt ingelicht.

Sylvie Meis heeft inmiddels aardig wat ervaring met paparazzi: ze kent de fotografen bij naam en weet precies hoe ze de journalisten nét niet te veel moet vertellen. Maar nu ze dan mogelijk een nieuwe liefde heeft, dermatoloog Sander, is het zaak hem en zijn familie zo snel mogelijk in te lichten.

Story stond deze week al op de stoep bij de 'schoonfamilie' van Sylvie en wat blijkt: de ouders van Sander zijn al op de hoogte van het mediabeleid van Sylvie. Zij willen niets kwijt over de mogelijke relatie van hun zoon met de presentatrice.

"We hebben veel over Sander en Sylvie uit de media vernomen. Daar moesten we best om lachen, want wij zijn dat soort dingen helemaal niet gewend. Maar we hebben met elkaar afgesproken dat we geen uitspraken doen over Sander en Sylvie. Daarmee zeg ik toch genoeg?"

Met elkaar afgesproken? Dus dan is het echt? Sylvie wilde deze week zelf nog niks zeggen bij de lancering van haar eigen zonnebrillenlijn. "Of ik nou wel of niet date, wel een relatie heb of niet een relatie heb, ik vind mijn leven geweldig."