Actrice Hilary Swank ging tasjesdief achterna in Parijs

Swank zat in de auto toen ze een enorme klap hoorde. "Ik had mijn ogen dicht. Ineens hoorde ik een hard, verschrikkelijk geluid. Alsof de auto werd geramd", zei de 43-jarige actrice in The Late Show with Stephen Colbert.

"Het gebeurde nog een keer, dus ik keek op en zag dat iemand de autoruit insloeg en mijn tas greep, op de snelweg, in de file."

De Amerikaanse bedacht zich niet en zette de achtervolging in op de tasjesdief. "Ik bleef maar achter hem aanrennen. Hij draaide zich om en keek me aan alsof hij me wilde omleggen. Pas toen stopte ik, omdat ik besefte dat dit geen film was maar de harde realiteit. Dit gebeurde echt en niemand riep 'cut'. Toen staakte ik mijn achtervolging."