Kate Middleton begint aan zwangerschapsverlof

Kate en haar echtgenoot prins William waren donderdag in de Copper Box Arena in Londen voor de jaarlijkse rolstoelbasketbalcompetitie van SportsAid, meldt onder andere BBC.

De hertog en de hertogin van Cambridge bezoeken het sportevenement in het kader van de Gemenebestspelen 2018, die over een kleine twee weken plaatsvinden in Australië. Ze woonden rolstoelbasketbaldemonstraties bij in de sporthal in Stratford. Ook prins William mocht zijn geluk beproeven door vanuit een rolstoel een basketbal door de ring te schieten, maar slaagde pas bij de derde poging.

Het koninklijke tweetal werd ook nog onderworpen aan een quiz om hun kennis over de Gemenebest te testen. Ook hielpen ze met het voorbereiden van de Gemenebest-lunch in het St. Luke's Community Centre in Londen.

Het derde kindje van William en Kate wordt de vijfde in de troonopvolging. Hij of zij komt na broer George (4) en zus Charlotte (2).