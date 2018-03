Dj The Flexican wordt vader

Dat maakte zijn vriendin Emanuelle Vos bekend op Instagram.

"Ruim vijf maanden, bijna zes - geleden koos een ziel mijn lichaam om zich vanuit licht te manifesteren in materie. Nu groeit er een prachtig en zo bijzonder minimens in mijn buik en zijn The Flexican en ik meer dan verheugd over, verliefd op en nieuwsgierig naar dit mega avontuur", aldus Vos.

Het is het eerste kind voor Vos en Goethals.

The Flexican (34) is vooral bekend van zijn samenwerking met rapper Sef, met wie hij hiphopformatie Flinke Namen oprichtte.

De dj scoorde eveneens de hit Watch Out for This (Bumaye) met Major Lazer en maakte remixes van Bound 2 van Kanye West, Picking Up The Pieces van Faith en F*ck You All the Time van Jeremih.