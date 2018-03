Demi Lovato dacht als zevenjarige na over zelfmoord

Dit onthult de zangeres bij Dr. Phil. "Op mijn zevende wist ik al dat als ik een einde zou maken aan mijn leven, er een einde zou komen aan de pijn."

De 25-jarige Lovato vervolgt: "Deze gedachte kwam terug toen ik gepest werd en is later daarna een paar keer teruggekomen toen ik worstelde met depressies en mijn bipolaire stoornis". Ook vertelt de zangeres over de periode waarin ze zichzelf sneed, tot op het punt dat haar moeder vreesde voor haar leven.

Ze eindigde met bemoedigende woorden voor haar lotgenoten: "Als je erover denkt om zelfmoord te plegen, praat erover met mensen, isoleer jezelf niet. Iedereen op deze planeet is het waard om te leven."

Afkicken

Lovato maakt zich al jaren sterk voor geestelijke gezondheidsvoorlichting en heeft meerdere malen openlijk gesproken over haar bipolariteit.

Zes jaar geleden liet de zangeres zich behandelen in een afkickkliniek. Sindsdien leidt ze een alcohol- en drugsvrij leven en wendt ze zich tot programma's als Anonieme Alcoholisten. Daarnaast is ze een van de eigenaren van afkickkliniek Cast Centers in Los Angeles.