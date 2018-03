Nieuwslezer Roelof Hemmen gaat weer trouwen

Hemmen, die nu te horen is als presentator bij BNR Nieuwsradio, deed het aanzoek voor Marjons 51ste verjaardag. "Ik had een mooi horloge voor haar gekocht en zei: Dit is de tijd die we samen nog hebben, wil je met me trouwen?", vertelt Hemmen aan Story.

Acht jaar geleden overleed Hemmens echtgenote, die ook Marjon heette, aan de gevolgen van kanker. Na haar overlijden ontmoette hij Marjon, een van de beste vriendinnen van zijn overleden vrouw. Inmiddels wonen de twee samen.

Hemmen laat weten dat hij "groots wil uitpakken" met zijn aankomende huwelijksfeest. "Natuurlijk zal ook mijn zoon Hidde (26) uit mijn eerste huwelijk er zijn net als de kinderen van mijn overleden vrouw Marjon, Thom en Lisa. Zij weten inmiddels ook dat ik weer ga trouwen en zijn heel blij voor me."