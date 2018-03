Dat maakte Wijnands dinsdag bekend via Instagram.

"Even een throwback naar toen ik deze blueberry cake bakte", schrijft ze bij een foto. "Op het moment bak ik even niks. Of althans: geen taart. Wel een baby, maar die komt pas over een maand of wat uit 'het oventje'." Het geslacht van de baby is nog niet bekend, liet de 36-jarige Ikink weten aan RTL Boulevard.

Het stel werd in oktober 2015 ouders van zoon Lieuwe.