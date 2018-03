Carice van Houten en Guy Pearce samen bij Nederlandse première

De 41-jarige actrice en 50-jarige acteur, die in augustus 2016 ouders werden van zoontje Monte, waren aanwezig bij de voorstelling Showponies van Alex Klaasen in het DeLaMar Theater in Amsterdam.

Van Houten leerde de Australische acteur kennen op de set van Brimstone, de westernthriller van Martin Koolhoven. Pearce voelde meteen een klik, zei hij in een interview. "We kwamen erachter dat we allebei als kind ooit klarinet speelden. Zoiets kleins: hé, nog iemand die de klarinet kent."

Van Houten vertelde vorig jaar dat haar leven met vriend en kind logistiek gezien "een ingewikkelde puzzel" is. "We zien elkaar zo veel mogelijk, maar we hebben een heel ingewikkeld patroon van leven; we werken los van elkaar, onregelmatig, in verschillende landen."