Jamai Loman geschrokken van ophef over nieuw album

"Het heeft me aardig verrast. Iedereen weet dat ik op mannen val, daar heb ik ook nooit moeilijk over gedaan", zei de 31-jarige zanger in Pauw over alle commotie. "Ik ben geschrokken, juist omdat ik niemand wil uitsluiten is de hele LHBT-gemeenschap over me gevallen."

Volgens Loman speelt zijn geaardheid geen rol. "Het heeft er niets mee te maken dat ik me schaam voor mijn homoseksualiteit. Ik ben vijftien jaar geleden uit de kast gekomen, dat stond op elke voorpagina, ik heb mijn kleur al lang bekend."

Loman wilde "iedereen aanspreken" met zijn liedjes. "Als schrijver zal ik daarom altijd kiezen voor 'jou', nooit voor 'hij' of 'zij'." Toch gaf de zanger toe dat hij wel rekening hield met kritiek uit conservatieve hoek. "Ik was bang dat ik in een bepaalde hoek zou worden gezet als ik wel in de hij-vorm zou schrijven. Dat wil ik niet. Ik ben muzikant, geen activist."