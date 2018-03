Sex and the City-actrice Cynthia Nixon wil gouverneur van New York worden

In haar verkiezingsvideo vertelt de actrice dat ze zich thuis voelt in New York en er ook al haar hele leven woont.

Nixon vindt dat het bestuur in de Amerikaanse stad beter moet samenwerken op het gebied van zorg en het openbaar vervoer. "We zijn politici zat die het meer gaat om krantenkoppen en macht, dan over ons. Het is tijd om te vechten en om zichtbaar te zijn."

Strijden

In een betoog op de website van CNN liet Nixon al eerder weten dat ze politieke plannen had. Die zou ze hebben omdat ze kritiek heeft op de huidige gouverneur van New York, Andrew Cuomo. In het stuk schreef ze onder meer dat "iedereen moet doen wat hij kan om de overheid terug te nemen. Ook als dat betekent dat ik er persoonlijk voor moet strijden."