Tijdlijn: De tumultueuze maanden van Samantha 'Barbie' de Jong

Vrijdag 12 januari: De Jong met spoed naar het ziekenhuis

De Jong wordt op vrijdagochtend met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Later blijkt dat ze een zelfmoordpoging heeft gedaan. Haar ex-man Michael van der Plas, met wie ze twee kinderen heeft, neemt direct het vliegtuig vanuit zijn woonplaats Spanje naar Nederland.

Dinsdag 16 januari: overmatig drugsgebruik

Michael van der Plas laat in een interview aan RTL Boulevard weten dat het naar omstandigheden goed gaat met Barbie. "Het is nu even afwachten. Ze heeft nu alle rust nodig", aldus Van der Plas.

Ondertussen meldt Jake Hampel, van wie op dat moment niet duidelijk is of hij nou wel of niet de manager is van De Jong, dat de realityster op 12 januari buiten bewustzijn raakte door overmatig drugsgebruik. "Ze heeft de gevolgen van de scheiding niet goed overzien", zegt Hampel onder meer tegen het AD. "En dan kan de buitenwereld makkelijk praten. Je moet toch flink zijn als je als alleenstaande moeder met twee kinderen achterblijft en niet helemaal weet hoe je verder moet."

Dinsdag 30 januari: de zelfmoordpoging van De Jong

Eind januari laat De Jong zich voor het eerst zelf uit over wat er is voorgevallen. "Overal las ik dat ik een slechte moeder ben en de hoer speel. Ik kon daar niet meer mee omgaan en ik ben op een gegeven moment zélf gaan geloven dat mijn kinderen zonder mij misschien wel beter af zouden zijn", laat ze weten aan De Telegraaf.

Ook zegt ze dat ze op de bewuste vrijdagochtend haar kinderen wegbracht naar haar moeder, waarna ze een combinatie van drugs en medicijnen nam en zichzelf verminkte met een mes. Een tante die ze belde, waarschuwde de hulpdiensten en haar moeder. De Jong verblijft inmiddels in een kliniek.

Woensdag 31 januari: De Jong liet abortus plegen

Een dag later komt naar buiten dat De Jong tijdens haar relatie met porno-acteur en pompbediende Rolf Tangel zwanger is geweest van hem. Na zeven weken liet ze abortus plegen.

Donderdag 15 februari: nieuwe liefde voor Michael

Michael van der Plas vertelt over zijn nieuwe relatie met de 22-jarige Naomi uit Haarlem. Van der Plas zegt weinig contact te hebben met De Jong. "Zij doet haar ding en wij doen ons ding. Het enige waarvoor we contact hebben, is de kinderen. Ik heb nu mijn leven met Naomi."

Woensdag 21 februari: kinderen naar Spanje

Van der Plas vertelt aan Privé dat hij voorlopig voor de kinderen zorgt die hij kreeg met De Jong: Angelina en Milano gaan mee naar Spanje. "Het is misschien de moeilijkste beslissing uit haar leven, maar ik denk tegelijk de verstandigste", zegt hij.

Zaterdag 24 februari: aangifte seksvideo

De Jong zegt aangifte te gaan doen omdat een seksvideo is uitgelekt waarop zij te zien is. Degene die verantwoordelijk is voor de verspreiding van het filmpje had contact met De Jong gezocht en eiste een ''flink geldbedrag" om de opname niet naar buiten te brengen. Toen De Jong hier niet in meeging, werd de video naar buiten gebracht.

Vrijdag 2 maart: relatie met Jordi Ossel voorbij

De prille relatie tussen De Jong en Jordi Ossel is voorbij. "Samantha en ik hebben besloten ermee te stoppen, omdat dit niet gaat werken", laat Ossel weten aan Shownieuws. "Ik krijg zo veel negativiteit over mij heen, ik heb daar geen zin meer in. Helaas, ik had het niet zo gewild, maar het is voor ons niet weggelegd."

Dinsdag 6 maart: toch geen aangifte om seksvideo

Jake Hampel zegt tegen RTL Boulevard dat De Jong voorlopig toch geen aangifte doet vanwege de gelekte sekstape, omdat dat op dat moment "een te grote emotionele impact" zou hebben. "Ze heeft alles tegen elkaar afgewogen en gekozen om aan haar herstel te werken en alles achter zich te laten."

Woensdag 14 maart: De Jong en Tangel weer bij elkaar

De Jong vertelt in een uitgebreid interview met Story dat zij en Rolf Tangel weer bij elkaar zijn. Ze besloot haar ex weer op te zoeken nadat haar relatie met Ossel was gestrand. "Na die nachtmerrie met Jordi heb ik ingezien dat Rolf de enige man is bij wie ik me echt gelukkig voel. Ik weet dat we nu voor altijd samen zullen blijven."

Verder doet de realityster een boekje open over haar (ex)-manager Jake Hampel. "Jake is een leugenaar. Het erge van alles is dat iedereen die man met zijn op hol geslagen fantasieën nog gelooft ook. Ik walg van hem. Ik snap ook niet dat de media hem maar blijven bellen terwijl ze allang weten dat ik september vorig jaar al met hem heb gebroken, nadat hij me jarenlang had besodemieterd."

Woensdag 14 maart: De Jong en Tangel toch niet bij elkaar

Later op 14 maart verschijnt bij Shownieuws het bericht dat er toch niets blijkt te kloppen van de relatie tussen De Jong en Tangel. "We zijn vrienden", laat de realityster weten.

Woensdag 21 maart: Jake Hampel stopt

Jake Hampel kondigt op 21 maart aan niet langer als de manager en woordvoerder van Barbie te werken. Na de uitspraken van Barbie in Story een week eerder, liet hij zich nog uit over de realityster, maar nu is het definitief voorbij. "Het contact was tot de laatste snik energie verslindend, tegenstrijdig en verwarrend."

Vrijdag 23 maart: Jake Hampel wil eenmalig zijn kant van het verhaal vertellen

Ex-manager Jake Hampel geeft in de Telegraaf aan "behoorlijk teleurgesteld" te zijn in De Jong. "In de acht jaar dat ik haar heb begeleid, kreeg Sam meer aandacht dan mijn twee eigen zoons en dochter." Hij baalt ervan dat hij als leugenaar wordt neergezet en wil in zijn laatste woordvoering "zijn hart luchten".

Volgens Hampel werd hij nog eenmaal woordvoerder na de zelfmoordpoging van De Jong, in overleg met familie, Van der Plas en RTL. "En het mag gezegd worden, want dat is heel erg netjes van ze, dat RTL deze kosten op zich genomen heeft. Dat hebben ze zelf aangeboden, ik heb er niet om gevraagd."