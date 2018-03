Kids in America-zangeres Kim Wilde is dol op de Keukenhof

"Ik ben gestopt met optreden en heb me in de planten gestort. Dat was mijn redding. Ik bleek er aanleg voor te hebben en ik vond het heerlijk om in de aarde te wroeten en dingen te planten waarvan je niet precies weet wat eruit gaat komen", aldus de inmiddels 57-jarige zangeres in De Telegraaf.

In juni en november komt Wilde naar Nederland. Een bezoek aan de Keukenhof zit er dan niet in, want het park is dan gesloten, maar de zangeres kijkt er toch erg naar uit.

"Ik ben echt dol op Nederland en op het Nederlandse publiek. Ik heb mooie herinneringen aan Nederland, ik ben er vaak geweest en heb er ook vrienden. Met hen hebben we, toen prinses Beatrix nog op de troon zat, een paar keer Koninginnedag meegevierd, zo leuk! Ik vind Nederlanders vriendelijk en optimistisch."

Naast acht optredens in verschillende Nederlandse steden, weet Wilde al precies wat ze in Nederland wil gaan doen. "Bitterballen eten, daar ben ik gek op!”