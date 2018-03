Fenikstattoo op rug Ben Affleck blijkt toch echt

De acteur werd eind 2015 voor het eerste gezien met de tattoo. Tijdens de promotietour voor zijn film Batman v Superman in 2016 vertelde hij in een interview met Extra TV echter dat de tatoeage niet echt was.

"Hij is nep, voor een film", aldus Affleck. "Ik heb wel een aantal tattoos, maar ik zet ze alleen op plekken waar je niet al te veel moeite hoeft te doen om ze te verbergen."

Dit weekend bracht de acteur door op Hawaï, waar hij met Charlie Hunnam en Garrett Hedlund op het strand trainde voor hun Netflix-film Triple Frontier. Op foto's is de grote kleurrijke feniks duidelijk te zien. Het is niet duidelijk waarom Affleck eerder deed alsof de tatoeage niet permanent was.