Vrouw Eddie Redmayne bevallen van zoon Luke

De 36-jarige Redmayne kondigde de geboorte van zijn zoon aan in The Times, zo schrijft Daily Mail. Het kind werd zaterdag geboren.

De acteur trouwde in 2014 met Hannah na een relatie van twee jaar. Het stel heeft al een dochter, genaamd Iris.

Redmayne zei onlangs in een interview dat zijn dochter tegenwoordig doorslaapt 's nachts, maar dat hij zich met de nieuwe baby weer opmaakt voor slapeloze nachten. "We zitten nu in dat stadium waar je weer wat slaap krijgt en je je weer herinnert wat dat woord betekent. Ik bereid me nu voor op een zware tijd."

Stephen Hawking

Redmayne is onder meer bekend vanwege zijn vertolking van Stephen Hawking in The Theory of Everything. Hawking overleed afgelopen woensdag.