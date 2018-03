Thomas Acda heeft 'drie keer meer' bereikt dan hij ooit had gedacht

"Er is drie keer meer uitgekomen dan ik ooit had kunnen denken. Als je mij op mijn zestiende had verteld dat ik twee miljoen platen zou verkopen, had ik je hartelijk uitgelachen", zegt de 51-jarige Acda in een interview met NRC.

Hij vormde jarenlang een cabaret- en muzikaal duo met Paul de Munnik en is momenteel ite zien in zijn eerste musical: Fiddler on the Roof. Vanaf het najaar trekt hij met een solovoorstelling door het land en ook is Acda werkzaam als acteur.

"Ik ben niet God’s gift aan de wereld, qua schoonheid en acteertalent", stelt hij. "Maar ik heb toch al heel wat rollen gespeeld voor film en televisie. Best opmerkelijk voor een jongetje uit De Rijp."