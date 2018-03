Terry Crews teleurgesteld in gebrek aan steun van collega's

Dat vertelt de teleurgestelde acteur aan Buzzfeed. De acteur, bekend van Blended, heeft de topagent ervan beschuldigd hem in zijn kruis te hebben gegrepen tijdens een bedrijfsfeest in 2016, maar de aanklacht die hij had ingediend werd niet-ontvankelijk verklaard.

De 49-jarige acteur voelt zich in de steek gelaten door collega's. Die zeiden tegen hem dat het beter was om zijn mond te houden over het incident. Van producer Avi Lerner, met wie hij The Expendables maakte, heeft hij helemaal niets meer gehoord.

"Geen woorden van wie dan ook. Niets", vertelt Crews aan Buzzfeed. Hij noemt het gebrek aan steun van zijn collega's typerend voor Hollywood. "Mensen begrijpen niet dat Hollywood een zeer gewelddadige plek is", vervolgt hij. Hij stelt dat mensen met te veel praatjes op een achterbakse manier het werken onmogelijk wordt gemaakt.

Einde carrière

Crews kwam in november voor het eerst met zijn beschuldiging nadat de misdragingen van de gevallen filmmagnaat Harvey Weinstein bekend waren geworden. Crews weigert de zaak tegen Venit op te geven, en het kan hem niet schelen of zijn carrière daardoor over is. "Als dit het einde van mijn carrière is, dan moet dat maar", zegt hij.

De Brooklyn Nine Nine-acteur vertelt ook dat het delen van zijn verhaal op zijn sociale media als een enorme opluchting voelde. "Toen ik op 'zenden' drukte, voelde ik me letterlijk een stuk lichter", aldus Crews. "Ik ging daarna werken en zette mijn telefoon uit. Toen ik hem weer aanzette, was de wereld veranderd."