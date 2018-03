'Belastingadviseur Frank B. verwikkeld in rechtszaak met dj Headhunterz'

Dat meldt Het Parool.

Ook de gerenommeerde advocatenkantoren waar B. werkte, hangt een forse schadeclaim boven het hoofd.

De fiscus deed dinsdag een inval bij het advieskantoor van Frank B. (58), omdat uit onderzoek zou zijn gebleken dat B. vermogende Nederlandse artiesten heeft geholpen bij het opzetten van illegale belastingstructuren.

Klanten van B. emigreerden op papier uit Nederland, waarna hun vermogen en inkomsten in fiscaal zonnige oorden werden ondergebracht. In werkelijkheid gaat het om schijnconstructies bedoeld om belasting te ontduiken, denken de opsporingsdiensten.

Linda de Mol

De belastingadviseur had vooral dj's zoals Afrojack en Tiësto als klant. Ook Linda de Mol en Patricia Paay deden al jaren zaken met B.

De Mol liet eerder aan Quote weten dat de adviseur meer dan 25 jaar haar financiële zaken regelt en lid is van de Raad van toezicht van haar stichting. Paay vertelde deze week in De Telegraaf dat zij door B.'s toedoen twee ton schuld had.

In een reactie op de beschuldigingen aan zijn adres liet de fiscalist in een persbericht weten "verbijsterd" te zijn over de aantijgingen.