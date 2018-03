Rihanna kwaad op Snapchat na advertentie met 'grap' over geweld Chris Brown

De mobiele app, waarmee je foto's en video's kan delen die maximaal tien seconden zichtbaar zijn, plaatste eerder deze week een advertentie met afbeeldingen van de zangeres en haar ex-vriend Chris Brown.

In de advertentie voor het spelletje Would You Rather? worden volgers opgeroepen een keuze te maken tussen een klap geven aan Rihanna of aan Chris Brown.

Snapchat plaatste na diverse negatieve reacties op sociale media een excuus en verwijderde de advertentie. In 2009 sloeg Brown Rihanna toen een ruzie tussen de twee uit de hand liep. Hij werd veroordeeld voor geweldpleging. In 2013 kwamen de twee voor korte tijd weer bij elkaar.

Kwaad

Rihanna liet volgens Rolling Stone via haar Instagram Stories weten kwaad op de mobiele app te zijn. "Ik zou willen dat het uit onwetendheid voortkwam, maar ik weet dat jullie niet zo dom zijn. Jullie spenderen geld aan een advertentie die slachtoffers van huiselijk geweld belachelijk maakt", schrijft de zangeres.

Rihanna zegt in het bericht op te komen voor alle vrouwen, kinderen en mannen die ooit slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld en in het speciaal de mensen die hier nog niet open over durven te zijn. "Jullie zouden je moeten schamen", aldus de zangeres.