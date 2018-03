Roddeloverzicht: Eva over zwangerschap en Barbie en Rolf (niet) samen

Kleren, flessen, een wieg, een buggy, slabbetjes, knuffels en een mobile: Eva Jinek zal de komende maanden niet alleen druk zijn met haar carrière, maar voegt daar ook nog het voorbereiden op een baby aan toe. De presentatrice krijgt samen met haar vriend Dexter een baby en deelde dat blije nieuws deze week met heel Nederland.

Diezelfde avond zat ze bij Matthijs van Nieuwkerk aan tafel en 1,5 miljoen mensen wilden niets liever dan dat de presentator even aan Eva zou vragen hoe het nou zat met die aanstaande baby: weet Eva al of het een meisje of een jongetje is? Wanneer komt de baby? Moet ze misschien verhuizen?

Het werd een van de meest ongemakkelijke gesprekken op Nederlandse televisie. Matthijs wilde eigenlijk niet, maar moest van de programmaleiding en dus begon hij, na een felicitatie, hakkelend aan het gesprek. "Nu is de vraag.. hoe ver ben.. ja ik.. kan mij het allemaal schelen." Eva: "Ik voel ongemak."

Want ja, Matthijs kan uitstekend interviewen, maar zulke persoonlijke vragen zijn toch iets heel anders. Ruim drie minuten extreem ongemakkelijk praten over de zwangerschap en eigenlijk weten we gewoon nog niets. Zelfs de vraag of het een jongen of een meisje wordt, kwam met moeite over de lippen van de presentator.

"Dat weet ik nog niet en als ik het zou weten, denk ik niet dat ik het zou vertellen. Kijk, dit is natuurlijk iets wat ik niet langer kan verbergen en dus vertel ik het uiteraard. Maar verdere details wil ik mensen niet mee belasten", aldus Eva.

Eén ding is zeker: bij de start van het nieuwe seizoen Jinek is ze er gewoon. "In ieder geval ben ik er gewoon op 4 juni. Sowieso weer." En nee, bij het verwekken van het kind heeft ze niet nagedacht over uitzendschema's, Matthijs. "Dit is het beste gesprek ooit. Waar vraag je precies naar, wanneer het gebeurd is?"

Wanneer de baby precies komt weten we dus niet, of het een jongetje of een meisje is weten we niet, maar Eva is blij en daar gaat het uiteindelijk om. En dit fragment kunnen we voor altijd terugkijken als we even willen lachen.

Money, money, money

Als bekende Nederlander verdien je bakken geld met schnabbels, optredens en bezoekjes aan televisieprogramma's. Zo zien wij onbekende Nederlanders dat dan in ieder geval voor ons. Grote huizen vol met dure schilderijen, een zwembad in de achtertuin en kasten vol merkkleding: wat moet je op een gegeven moment nog doen met al dat geld?

Die bakken met geld, daar moet belasting over betaald worden en als je altijd heel druk bent, kan het handig zijn daar een professional voor in te huren. Die persoon vertrouw je met bijzonder persoonlijke gegevens en dus is het verschrikkelijk als die persoon niet te vertrouwen blijkt.

Linda de Mol, Patricia Paay, Afrojack en Tiësto: allemaal zouden ze gewerkt hebben met Frank B., de belastingadviseur die wordt verdacht van het ontduiken van belasting voor verschillende van zijn cliënten.

Of die cliënten ervan af wisten, is nog niet bekend. Patricia Paay in ieder geval niet. "Financiële constructies met het buitenland? Had 'ie dat bij mij ook maar gedaan. Die zak heeft me twee ton gekost. Hij deed mijn aangiften, maar vergat even te zeggen dat ik dat geld nog moest betalen. Terwijl de aanmaningen bij hem binnenkwamen."

Patricia geeft Frank er de schuld van dat zij vorig jaar te kampen had met een openstaande belastingschuld, waardoor ze haar huis kwijtraakte en nu in een bungalowpark woont. Linda was iets milder voor Frank. "Frank B. doet al meer dan 25 jaar mijn financiële zaken, overigens zonder welke buitenlandse constructie dan ook. Vanuit die relatie is hij onbezoldigd lid van de Raad van toezicht van mijn stichting. Als blijkt dat hij bewust grote fouten heeft gemaakt, kan daar natuurlijk geen sprake meer van zijn."

Hoe nu verder met Frank B. en al die BN'ers die zonder belastingman zitten? Dat is even afwachten. Frank wordt in ieder geval al door één cliënt aangeklaagd: dj Headhunterz wil geld zien.

Barbieworld

We houden het niet meer bij: alle gebeurtenissen in het leven van Samantha 'Barbie' de Jong, je zou er een fascinerende film van kunnen maken. Een zelfmoordpoging, kinderen die het huis uit gaan, ruzie met haar manager, een relatie die uit gaat, een relatie die aan gaat en een relatie die toch nooit is aan geweest?

Het ene tegenstrijdige bericht na de ander: dan is Jake Hampel weer wel haar manager, vervolgens niet meer en meteen daarna zegt hij toch nog weer de woordvoering van de realityster te doen. Dan weer is er één seksvideo in omloop, dan zijn het er drie en vervolgens zou een deel ook nog zonder weten van Barbie zijn opgenomen.

Deze week gaf Barbie een romantisch interview aan Story waarin ze vertelde weer samen te zijn met voormalig pornoster en huidig pompbediende Rolf Tangel. "Eindelijk schijnt het zonnetje weer voor me. Er zullen deze week vast wel weer een hoop mensen zijn die van alles gaan roepen. Maar dat interesseert me geen hol. Iedereen denkt er maar lekker het zijne van. Ik ga voor mijn eigen geluk!"

Dat eigen geluk bleek echter van korte duur: nog dezelfde dag als het gesprek in Story stond, vertelde Barbie dat er helemaal geen sprake was van een nieuwe relatie. "Als vrienden kunnen we beter met elkaar omgaan." En dat terwijl haar manager, of toch niet manager, Jake de relatie net had bevestigd.

Het is een verwarrende situatie. Hoe zit het nu? Rolf lijkt het ook niet helemaal te weten: hij had zijn profielfoto op Facebook alweer aangepast naar een foto van hem en Samantha samen, om die na de opmerkingen van haar weer gauw te veranderen.

En dan de hele kwestie Jake: is hij nu wel of niet Barbie's manager? Enkele maanden geleden zei Barbie niet meer met hem te willen werken, maar na de zelfmoordpoging deed hij ineens toch weer de woordvoering van de realityster. En nu zei ze in Story zelf weer dat ze nooit meer met hem wil werken.

"Jake is een leugenaar. Het erge van alles is dat iedereen die man met zijn op hol geslagen fantasieën nog gelooft ook. Ik walg van hem. Ik snap ook niet dat de media hem maar blijven bellen terwijl ze allang weten dat ik september vorig jaar al met hem heb gebroken, nadat hij me jarenlang had besodemieterd."

Na het interview heeft Jake echter weer gewerkt als haar manager. Dus dan is hij het nog wel? Echt zeker weten doen we het niet, maar spannend is het zeker. We houden het in de gaten.