'Donald Trump jr. en Vanessa Trump gaan scheiden'

Trump jr. en zijn vrouw zijn dertien jaar getrouwd. De schoondochter van Trump kiest voor een scheidingsprocedure zonder een juridische strijd over de zeggenschap over hun drie zonen en twee dochters en de verdeling van hun bezittingen, schrijft TMZ.

De 40-jarige Vanessa Trump moest eerder deze maand naar het ziekenhuis nadat ze een poederbrief, die aan haar man gericht was, in hun huis in New York had geopend.

Beschadigende informatie

Trump Jr. kwam eerder negatief in het nieuws nadat bleek dat hij een ontmoeting met een Russische advocaat had gehad met het hoofddoel om beschadigende informatie over Hillary Clinton, de tegenstander van zijn vader in de strijd om het presidentschap, te verkrijgen.