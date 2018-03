CNN-anchor Anderson Cooper en vriend na negen jaar uit elkaar

"We blijven de beste vrienden van elkaar en zullen veel van ons leven samen blijven delen", laat Cooper aan TMZ weten. De twee mannen woonden samen in Manhattan in New York.

De afgelopen tijd doken foto's op van Cooper en Victor Lopez. Cooper ontkent noch bevestigt dat hij aan het daten is met de dokter uit Dallas.

Uit de kast

De 50-jarige Cooper kwam in 2012 uit de kast. Hij onthulde zijn seksuele geaardheid in een e-mail aan een columnist van het Amerikaanse Daily Beast. Hij schreef: "Het feit is dat ik homoseksueel ben, en altijd al ben geweest, en altijd zal blijven. Ik kan niet gelukkiger, comfortabeler en trotser zijn dan op dit moment."

Cooper was daarmee de eerste openlijke homoseksuele nieuwslezer in de Verenigde Staten.