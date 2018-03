Fiscalist Frank B. zegt 'verbijsterd' te zijn over aantijgingen

Financieel jurist Frank B. reageert voor het eerst op de verdenkingen jegens zijn persoon. Volgens zijn advocaat richt het onderzoek van de Fiod en het Openbaar Ministerie zich op structuren van twee van B.'s cliënten. "Dat zij in het buitenland wonen, is afgestemd met de Belastingdienst", stelt de advocaat.

"Frank B. heeft zich bij het vervullen van zijn werkzaamheden volledig verlaten op de geldende wet en regelgeving. Cliënt heeft altijd een open, transparante en constructieve werkrelatie met de Belastingdienst gehad en ook nagestreefd." De advocaat benadrukt dat Frank B. meewerkt met de autoriteiten om 'ontstane misverstanden' op de kortst mogelijke termijn op te lossen.

Afrojack

Ook Afrojack, die net als Linda de Mol en Patricia Paay tot de klantenkring van B. behoort, heeft gereageerd op de beschuldigingen aan het adres van zijn adviseur. "Uit het persbericht van het OM blijkt dat er sprake is van een strafrechtelijk onderzoek naar de belastingadviseur van Afrojack. Hij is daar erg van geschrokken. Hij weet niet beter of al zijn fiscale zaken zijn conform de wetgeving geregeld en hij wil benadrukken dat het gaat om een verdenking van de belastingadviseur."



"Afrojack is als DJ/producer hoofdzakelijk met het maken van muziek bezig. Afrojack neemt deze zaak heel serieus en heeft zelf niets te verbergen voor de Fiod. Hij herkent zich niet in de veroordelende berichtgeving die inmiddels in de media is verspreid over deze zaak."