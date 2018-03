Zangeres Demi Lovato zes jaar nuchter

"Zo dankbaar voor nog een jaar van vreugde, gezondheid en geluk. Het is mogelijk."

Lovato had een lange aanloop nodig om geheelonthouder te worden. De zangeres onthulde in een documentaire dat ze in 2012, terwijl ze een 'nuchtere levensstijl' promootte, nog altijd aan de drugs zat.

In Demi Lovato: Simly Complicated zei ze daarover: "Ik werkte niet aan mijn programma, ik was nog niet klaar om nuchter te worden. Ik smokkelde cocaïne vliegtuigen in, ik gebruikte stiekem in badkamers."

Eigenaar afkickkliniek

Sinds de 25-jarige Lovato zich heeft laten behandelen in een afkickkliniek leidt ze een alcohol- en drugsvrij leven en wendt ze zich tot programma's als Anonieme Alcoholisten. Daarnaast is ze een van de eigenaren van afkickkliniek Cast Centers in Los Angeles.