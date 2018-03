Jennifer Lopez wil eventueel huwelijk met vriend 'niet forceren'

"Ik zou het fantastisch vinden om met een toegewijd iemand oud te worden", vertelt Lopez donderdag aan Harper's Bazaar. "Maar ik wil nu niets forceren."

De zangeres was eerder getrouwd met Marc Anthony, Cris Judd en Ojani Noa. En trouwde in het verleden bijna met Ben Affleck. Met Anthony kreeg ze een tweeling: Max en Emme, die nu tien jaar oud zijn.

Over haar huidige relatie zegt Lopez: "Het is goed, het is gezond en we communcieren goed. We begrijpen elkaars levens op een manier die andere mensen niet kennen. We werden allebei op ons twintigste bekend en werden al gauw succesvol. Dat heeft invloed op alles in je leven, van je familie tot je werk tot je relaties."