Linda de Mol geschokt na berichten over 'frauduleuze' belastingadviseur

Woensdag schreven verschillende media over de belastingadviseur die onder andere voor Tiësto en Afrojack werkte.

"Frank B. doet al meer dan 25 jaar mijn financiële zaken, overigens zonder welke buitenlandse constructie dan ook", schrijft De Mol in een verklaring over haar adviseur aan Quote. "Vanuit die relatie is hij onbezoldigd lid van de Raad van toezicht van mijn stichting. Als blijkt dat hij bewust grote fouten heeft gemaakt kan daar natuurlijk geen sprake meer van zijn."

"Maar ik ben echt in shock hoe je in de media veroordeeld wordt voordat iets überhaupt voor ‘n rechter gekomen is. Iemand is naar mijn mening onschuldig tot zijn schuld is aangetoond!"

Patricia Paay

In gesprek met De Telegraaf vertelt Patricia Paay dat zij ook een van de klanten was van B.. "Financiële constructies met het buitenland? Had 'ie dat bij mij ook maar gedaan. Die zak heeft me twee ton gekost. Hij deed mijn aangiften, maar vergat even te zeggen dat ik dat geld nog moest betalen. Terwijl de aanmaningen bij hem binnenkwamen."

De Belastingdienst legde in 2017 beslag op de woning van Paay vanwege een openstaande belastingschuld. Die schuld zou inmiddels zijn afgelost.