Vriendin Nick Gordon neemt schuld op zich voor huiselijk geweld

Volgens TMZ schreef Laura Leal: "Ik zoek hulp en ben vastbesloten om de bipolaire stoornis die bij mij is vastgesteld serieus te nemen. Hem treft geen schuld en hij zou niet gestraft moeten worden voor mijn daden."

Maandag werden de opnames vrijgegeven van het telefoongesprek dat Gordon zondag had met de alarmlijn. Hij zei daarin dat Leal zich agressief gedroeg.

In juni werd Gordon ook al gearresteerd na een ruzie met zijn vriendin. Toen werd hij aangehouden voor zowel huiselijk geweld als ontnemen van de vrijheid. Leal beweerde destijds dat ze door hem werd geslagen en dat hij haar gevangen had gehouden in haar huis. Ze weigerde later een aanklacht in te dienen.

Bobbi Kristina Brown

Gordon werd eind 2016 in een civiele rechtszaak 'juridisch verantwoordelijk' bevonden van de dood van de dochter van Whitney Houston en Bobby Brown. 'Krissy' zou onder invloed zijn geweest van een drugscocktail die ze van Gordon kreeg toen ze begin 2015 bewusteloos werd aangetroffen in een badkuip. Een half jaar later overleed ze.

Haar nabestaanden beschuldigden haar ex-vriend daarnaast van fysieke en emotionele mishandeling. Hij werd gesommeerd de familie 36 miljoen dollar te betalen.