'Tiësto en Afrojack klanten frauduleuze belastingadviseur'

Dat zeggen althans bronnen tegen Quote. Enkele dj's en advocaten zouden al door de autoriteiten zijn bevraagd.

Het Openbaar Ministerie maakte woensdag bekend dat de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) invallen heeft gedaan in Amsterdam, Volendam en Utrecht.

Als de cliënten van de man wisten van zijn werkwijze, kunnen zij als medeplichtig worden aangemerkt in het fraudeonderzoek. Volgens Quote reden tot onrust bij de betrokken dj's.

Ze zouden inmiddels bij hun managers of advocaten geïnformeerd hebben of ze bloot staan aan mogelijke verhoren, invallen of zelfs vervolging.

De adviseur zou belastingontduiking faciliteren via constructies in belastingparadijzen waarbij zijn cliënten op papier nergens wonen. Ook wordt de adviseur verdacht van het doen van valse aangiftes.

Volgens de FIOD gebruikte de man twee administratiekantoren van anderen om de aangiften van zijn cliënten in te sturen naar de Belastingdienst. Hiervan is de administratie in beslag genomen.

Betrokkenheid

Het is volgens de FIOD niet duidelijk of de klanten van de adviseur op de hoogte waren. Zij kijken wel naar de mogelijke betrokkenheid dan wel kennis van het handelen van de belastingadviseur. Zij kunnen dan ook als verdachte worden aangemerkt.