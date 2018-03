Gordon weer op zoek naar huis in Zuid-Afrika

Dat laat hij woensdag weten op Instagram.

Op de in het vliegtuig genomen foto brengt de zanger een proost uit "op het leven" en meldt daarbij: " Op zoek naar een nieuw huis in Kaapstad!". Uit de hashtags valt op te maken dat hij op zoek is naar een penthouse.

Het is onbekend of Gordon zich definitief in Zuid-Afrika wil vestigen of dat hij slechts op zoek is naar een pied-a-terre. Wel is #timetosettledown ook aan de Instagrampost toegevoegd.

De showbizzster had eerder al een huis in Kaapstad, maar dat zette hij in 2012 weer te koop toen hij het te onveilig begon te vinden.