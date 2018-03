Brace gelooft nog in huwelijk met ex Isabella

"Doordat we afstand hebben genomen, ben ik weer gaan waarderen hoe mooi het is wat wij hebben", vertelt de 31-jarige Brace aan Grazia.

De twee, die samen een zoontje hebben, zouden eigenlijk dit jaar gaan trouwen. "Het is een goed besluit geweest om het huwelijk te cancelen, maar het gaat goedkomen, dat beloof ik", aldus Brace. "Voor mij is het niet dood, en voor haar hopelijk ook niet. Die bruiloft komt er, daar ga ik voor vechten."

De zanger vroeg Isabella in 2016 ten huwelijk, nadat hij dat in 2012 ook al eens had gedaan. "Toen ik haar ten huwelijk vroeg, kwam er veel druk op me te staan", legt hij uit. "Ze heeft een totaal andere manier van dingen aanpakken dan ik. Dat botste. Op een gegeven moment ging het helemaal nergens meer over, dan kun je het ook niet meer oplossen."