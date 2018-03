Actrice Loek Beernink werd acht jaar lang gestalkt

Dat laat Beernink weten op Facebook.

"Een opgeluchte shout-out op mijn 'stille' account voor alle mensen die me hebben gesteund in een acht jaar lange stalkerszaak", schrijft Beernink. "De rechter heeft er een einde aan gemaakt. 'Hij' ondergaat verdere behandeling in een tbs-kliniek. Er zijn verder geen gerechtelijke stappen meer te ondernemen."

"Het is een lang proces geweest en het heeft zijn sporen bij mij achtergelaten wat vertrouwen en het deelnemen aan het openbare leven betreft. Maar nu ben ik hier, open en zichtbaar. Bedankt voor alle steun in de afgelopen acht jaar."

Het Huis Anubis

Beernink had in 2015 voor het laatst iets gepost op haar sociale media. De actrice werd bekend door haar rol als Nienke Martens in Het Huis Anubis. Zij speelde in drie seizoenen van de populaire jeugdserie en verscheen in drie bioscoopfilms.