Voormalig supermodel Tyra Banks hoopt dat zoon andere carrière kiest

Toch zal Banks (44) haar zoon, die nu twee jaar oud is, niet verbieden model te worden. "Ik zou het niet leuk vinden als hij daarvoor zou kiezen, maar ik ga hem niet zeggen dat hij het niet moet doen, want dan wil hij het juist", zo legt ze uit aan Us Weekly. "Ik steun hem in wat hij ook wil doen, maar ik hoop dat dat niet modellenwerk is."

Alhoewel Banks in America's Next Top Model ook mannelijke kandidaten een kans gaf, is ze niet zo positief over de rol van mannen in de modellenwereld.

"Mannelijke modellen krijgen niet zo vaak de carrière die vrouwelijke collega's wel hebben. Vrouwelijke modellen maken vaak de grap: 'Ze zijn onze accessoires. Ik heb oorbellen in, schoenen aan en een mannelijk model aan mijn zijde.' Dat is de tendens."