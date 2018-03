Eva Jinek wil details zwangerschap niet met iedereen delen

Dat vertelde de presentatrice, die maandag bekendmaakte dat haar eerste kind op komst is, in De Wereld Draait Door.

"Dit is iets wat ik niet langer kan verbergen, dus daarom vertel ik het", zei Jinek over haar zwangerschap. "Maar verdere details, daar wil ik mensen niet mee belasten." Of het een jongetje of meisje wordt, weet ze nog niet. "Als ik het zou weten, denk ik niet dat ik het hier zou vertellen."

Ook liet ze niets los over wanneer de baby wordt verwacht of over de eventuele gevolgen voor haar talkshow, die van 4 juni tot en met 21 september wordt uitgezonden. "In ieder geval ben ik er op 4 juni."

Oplossing

Met het uitzendschema van Jinek heeft de presentatrice "natuurlijk" geen rekening gehouden. "Dat kan ook helemaal niet. Mijn ouders hebben mij altijd gezegd: een kind komt nooit uit, dus doe het gewoon als je dat wil en dan verzin je een oplossing. Dan helpen we je daarbij."

De 39-jarige Jinek is sinds 2016 samen met haar vriend, televisieproducent Dexter van der Voorn.