Ook man aangeklaagd wegens verspreiding seksvideo Patricia Paay

"Dat filmpje circuleerde al weken voordat ik het op mijn Twitterpagina plaatste in besloten groepen op het internet", zegt de man, genaamd Michel, in Story. Hij kreeg het naar eigen zeggen van een van zijn volgers.

Michel zegt niet te hebben geweten dat het om Patricia Paay ging. "Als ik dat wel had geweten, had ik dat filmpje wel op een betaalsite ondergebracht, zodat ik er iets aan had kunnen verdienen."

Pas toen GeenStijl aandacht aan de seksvideo besteedde, viel het kwartje. "Ik dacht toen wel: als ik zo bekend was geweest, had ik nooit zulk explosief materiaal van mezelf laten maken. En ik zou het al helemaal nooit naar zoveel mensen doorsturen. Want dat is wat er is gebeurd."

De 68-jarige Paay ontkent dat. Zij stelt dat haar telefoon is gehackt en dat het bewuste fillmpje op die manier in verkeerde handen terecht is gekomen.

Smaad

Vorige maand werd duidelijk dat GeenStijl wordt vervolgd wegens smaad aan het adres van Paay. Verder wordt onderzocht of het OM de website op basis van andere strafbare feiten kan vervolgen.

Een seksvideo van Paay lekte in februari 2017 uit. GeenStijl publiceerde een tweet waarmee de video werd gedeeld. Paay zei eerder een schadevergoeding van "enkele tonnen" te willen.