Samantha 'Barbie' de Jong en Rolf Tangel zijn weer bij elkaar

"Eindelijk schijnt het zonnetje weer voor me", vertelt De Jong, die in januari een zelfmoordpoging deed, aan Story.

Ze besloot haar ex weer op te zoeken nadat ze van zijn beste vriend had gehoord dat hij alleen maar over haar praatte. "Na die nachtmerrie met Jordi (De Jongs ex, red.) heb ik ingezien dat Rolf de enige man is bij wie ik me echt gelukkig voel. Ik weet dat we nu voor altijd samen zullen blijven."

Eind februari meldden verschillende media dat de politie bij Ossel en De Jong, die bij haar inwoonde na het verlaten van de verslavingskliniek, op de stoep stonden. Een goede vriendin van De Jong zou de politie hebben gebeld na enkele verontrustende berichten over ruzie. De realityster vertelde de politie destijds dat er niets aan de hand was. Begin maart maakte ze bekend dat de relatie voorbij was.

Tangel heeft er vertrouwen in dat hij en De Jong voor altijd samen zullen zijn. "Als het tussen ons blijft goed gaan, dan ga ik nog voor het einde van dit jaar op mijn knieën voor Sam en vraag ik haar alsnog ten huwelijk, zoals ik al eerder wilde."

Opbouwen

Samenwonen zien de twee voorlopig echter nog niet zitten. "Ik wil het tussen ons rustig opbouwen en waar ik nu woon, zit ik voorlopig goed", aldus De Jong.

De realityster was een paar jaar getrouwd met Michael van der Plas, met wie ze twee kinderen kreeg. Daarna had ze een relatie met Tangel, maar die werd vorig jaar in september verbroken. Eind januari werd bekend dat De Jong zwanger is geweest van Tangel, die zwangerschap heeft ze eerder afgebroken.