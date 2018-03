Barry Hay gaat dagelijks 'zes keer vreemd in zijn hoofd'

In gesprek met VIVA vertelt Hay dat hij "zes keer per dag vreemdgaat". "Maar dan in mijn hoofd, weet je wel."

De zanger zegt ook vaak tegen de betreffende dames dat hij bepaalde gedachten over hen heeft. "Zo van: 'Jezus Loes, ik heb vannacht waanzinnig over je gedroomd, we waren bezig, niet normaal!' Dan jaag ik ze het schaamrood op de kaken."

Zijn echtgenote Sandra lacht erom en gaf Hay zelfs een keer toestemming om uit te gaan met een model.

"'Ze is een stuk jonger dan jij, bij haar krijg je het toch niet voor elkaar', zei ze. Steeds vaker ging ik met die dame uit en werd het gezelliger, maar er gebeurde nooit wat hoor. Toch vond Sandra het link worden. Toen heeft ze me verboden nog met haar uit te gaan."

Hay wordt vaker geremd door zijn vrouw, zeker als hij in excessen belandt. "Soms giet ze alle drankflessen leeg. Of trekt ze pakjes cocaïne door de wc. Dan sta ik daar beteuterd naast, als een klein jongetje dat billenkoek heeft gehad."