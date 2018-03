Guns N' Roses-gitarist Slash vraagt contactverbod aan voor nepvriend

Slash had een contactverbod aangevraagd voor Kevin Patrick Coleman, die zich volgens TMZ vorige maand het huis van de muzikant in probeerde te bluffen door te doen alsof hij een goede vriend was van de Guns N' Roses-gitarist.

De vriendin van Slash die opendeed geloofde hem echter niet en liet de man niet binnen, waarop hij de beveiligingscamera kapot sloeg.

Twee weken later meldde de man zich bij een privéfeestje waar Slash aanwezig was en claimde opnieuw dat hij goed bevriend was met de muzikant. Ook deze keer werd hem de toegang geweigerd. De man parkeerde vervolgens zijn motor voor de deur en liet die een tijdlang luidruchtig ronken.

Het contactverbod dat Coleman kreeg is tijdelijk, wanneer het afloopt is niet bekend.