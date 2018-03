Sauna bij Blaricumse woning René Froger door brand verwoest

Vier mensen werden ongedeerd uit het huis gehaald en de brand werd snel geblust, schrijft De Gooi- en Eemlander.

De brand werd ontdekt door de assistente van Froger. "Mannon was gelukkig in huis en ontdekte de rookvorming vanuit de sauna", aldus de zanger. "Toen zij me belde, waren politie en brandweer al aanwezig en was het vuur in de sauna geblust."

Frogers huis bleef, op wat rookschade en veel stank na, gespaard. De sauna raakte wel flink beschadigd. "Die zal helaas vervangen moeten worden", aldus Froger. Over de oorzaak van de brand kon de brandweer nog niets zeggen.