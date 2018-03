Olcay Gulsen vindt modewereld racistisch

"Ook daar wordt gedacht: blond verkoopt", zegt de 37-jarige Gulsen, wier ouders van Koerdisch-Armeense afkomst zijn, in gesprek met de Volkskrant. "Met Jandino (Asporaat, red.) hebben ze één excuusneger op de zaterdagavond. Zelf ben ik niet te donker en ik spreek goed Nederlands."

Volgens Gulsen, die modemerk SuperTrash opzette, is er de afgelopen jaren bar weinig veranderd in de modewereld. "Nu wordt een zwart model op de cover gezet: kijk eens hoe vooruitstrevend wij zijn, wij vieren alle geuren en kleuren die er in de wereld bestaan. Het is onecht."

Gulsen maakte onlangs bekend dat ze gestopt is als CEO bij SuperTrash omdat haar televisieprojecten te veel tijd van haar vragen. Ze staat regelmatig aan de desk bij RTL Boulevard en was de afgelopen tijd te zien in Wie is de Mol?