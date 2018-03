Paris Hilton heeft nog geen trouwdatum

Dat vertelde de 37-jarige socialite aan E! News.

Hoewel ze in Aspen ten huwelijk werd gevraagd, wil Hilton dicht bij huis trouwen, in de buurt van Los Angeles. "We zijn nog op zoek naar een plek."

De zoektocht naar een bruidsjurk is ook al begonnen. "Mijn zus en ik hebben in New York allerlei jurken gepast", aldus Hilton, die in januari tijdens een skivakantie ten huwelijk werd gevraagd door acteur Chris Zylka.

Verlovingsring

De verlovingsring die Hilton kreeg, is naar verluidt 2 miljoen dollar waard. Het kostte vier maanden om 'm te maken, zei sieradenontwerper Michael Greene, die de ring maakte, onlangs.

De twee ontmoetten elkaar acht jaar geleden op een Oscarfeestje en raakten bevriend. Twee jaar geleden sloeg de vonk pas over. Hilton liet in eerdere interviews al weten graag met Zylka een gezin te beginnen.