Dochter van Zweedse prinses Madeleine krijgt de naam Adrienne

Dat maakte koning Carl Gustaf, vader van prinses Madeleine, maandagmorgen in het Koninklijk Paleis bekend. Aansluitend aan de bijeenkomst is er een Te Deum, een dankdienst voor de geboorte van de prinses, in de kapel van het Koninklijk Paleis.

Prinses Adrienne is ook hertogin van Blekinge, een gebied in de uiterste zuidoosthoek van Zweden met honderden kleine eilandjes. De naam Adrienne komt in de koninklijke familie traditioneel niet voor. Josephine wel: het is bijvoorbeeld de vierde naam van Madeleine. Alice komt van haar overgrootmoeder, Alice Sommerlath, de moeder van koningin Silvia.

Adrienne werd in de nacht van donderdag op vrijdag in Stockholm geboren. HetĀ jongste kind van het Zweedse koningshuis is de tiende in lijn van troonsopvolging en het zevende kleinkind van koning Carl Gustaf en koningin Silvia.