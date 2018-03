Ex-vriend Bobbi Kristina Brown weer opgepakt voor huiselijk geweld

Gordon werd in een civiele rechtszaak die de nabestaanden van Brown hadden aangespannen 'juridisch verantwoordelijk' voor haar dood bevonden. De dochter van Whitney Houston en Bobby Brown werd eind januari 2015 bewusteloos aangetroffen in bad. Ze raakte daarbij in coma en overleed een half jaar later op 22-jarige leeftijd.

'Krissy' zou onder invloed zijn geweest van een drugscocktail die ze van Gordon kreeg. Daarnaast beschuldigde de familie hem van fysieke en emotionele mishandeling.

Verantwoordelijk

De man, die als tiener door Houston in huis werd genomen, kwam niet opdagen bij de rechtszaak. Hij werd gesommeerd haar nabestaanden 36 miljoen dollar te betalen, nadat hij officieel verantwoordelijk was gesteld voor de dood van Brown. Hij is overigens nooit strafrechtelijk aangeklaagd voor haar overlijden.

De 29-jarige Gordon werd vlak na zijn arrestatie dit weekend op borgtocht vrijgelaten. Hij moet in april voorkomen.